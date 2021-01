La Juventus avrebbe individuato in Bryan Reynolds il futuro esterno destro difensivo, ruolo per ora coperto da giocatori con età media superiore ai 30 anni.

Il trend del calcio mondiale è innegabile: le squadre, siano esse top team con grandi disponibilità di fondi in cassa o no, puntano sempre di più sui giovani di talento. Spesso sono proprio questi giovani a trasformare i club di appartenenza in top team e a creare valore per le società; ne è esempio evidente il Milan di Maldini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus non fa eccezione. Sebbene sia più complesso far partire un processo di ristrutturazione quando si vince, è arrivato anche per i bianconeri il momento di rinverdire la rosa, proseguendo un lavoro incentrato sulla difesa e cominciato già nella stagione passata, come dimostra l’acquisizione dei cartellini di De Ligt, Demiral, Frabotta e Luca Pellegrini, giocatori questi di età inferiore ai 23 anni.

Manca da coprire, in questo senso, il ruolo di esterno destro difensivo, o terzino che dir si voglia, per il quale Andrea Pirlo ha a disposizione (salvo infortuni) solo Cuadrado e Danilo, coppia la cui età media è superiore ai 30 anni. Sarebbe già stato individuato però il tassello mancante.

LEGGI ANCHE >>> Conte non ha dubbi su ciò che vuole per l’Inter: Paredes

Tuttosport parla con ragionevole sicurezza del futuro approdo di Bryan Reynolds in bianconero. Un altro texano a seguire le orme di McKennie, finora una delle più belle sorprese della stagione. L’americano gioca in MLS, nel Dallas FC, e nonostante abbia già convinto tutti a Torino, Paratici compreso, grazie alla sua prestanza fisica unita a spiccata propensione offensiva (per un terzino), rimane da superare lo scoglio extracomunitari.

A questo fine entra in gioco il Benevento, che con un investimento di 7,5 milioni di € sarebbe pronto a farsi carico del giocatore per la restante parte di stagione, riscattandolo poi in estate per girarlo alla Juventus, sempre stando alle parole di Tuttosport.