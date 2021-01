Rinviata la partita programmata per oggi pomeriggio al Wanda Metropolitano di Madrid tra l’Atletico capolista e l’Athletic Club causa tormenta di neve.

Non si giocherà alle 16.15 di questo pomeriggio al Wanda Metropolitano di Madrid, come invece previsto dal calendario della Liga, che avrebbe messo di fronte oggi l’Atletico Madrid capolista e l’Athletic Bilbao, impegnato in un campionato fino ad oggi di grande sofferenza e reduce dalla battaglia persa contro il Barcellona in settimana.

È stata la stessa Liga a comunicare ufficialmente il rinvio del match a data da destinarsi. Il motivo? La tempesta Filomena che ha colpito gran parte della penisola iberica, sotterrando nella neve la capitale e costringendo l’aeroporto di Madrid a chiudere, fatto questo che impedisce all’Athletic Club di imbarcarsi su un volo diretto al luogo dell’incontro.

Molto chiaro il comunicato della lega, che nel frattempo si trova a dover valutare altri possibili rinvii, come quello della partita fra Osasuna e Real Madrid. Per l’Atletico Madrid si tratta della terza gara stagionale rinviata, un numero che risulta ancora più incredibile se si pensa al totale di 18 giornate disputate e al fatto che i Colchoneros stiano dominando la classifica nonostante tutto.