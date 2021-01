Massara si dice fiducioso sui rinnovi dei contratti di Calhanoglu e Donnarumma con il Milan: “Discorsi proficui con i procuratori dei ragazzi, Stipic e Raiola”

Proseguono i contatti tra il Milan e i procuratori di Calhanoglu e Donnarumma. A confermarlo è Massara ai microfoni di ‘Dazn’ prima della partita con il Torino. Insieme a Maldini, infatti, i due stanno cercando di rinnovare il contratto del trequartista e del portiere in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Il turno e l’estremo difensore, potrebbero già accordarsi con un’altra squadra per il prossimo anno, ma i due calciatori non hanno mai fatto mistero della voglia di restare in rossonero. Massara si è detto ottimista, aggiungendo che c’è un dialogo continuo con Gordon Stipic e Mino Raiola.

Donnarumma e Calhanoglu sempre più vicini al Milan, Massara certo: “Discorsi positivi con i procuratori”

Oltre all’ottimismo di Massara sulla permanenza di Donnarumma e Calhanoglu al Milan, il dirigente rossonero ha parlato anche di mercato. Si è toccato non solo il discorso Simakan, ma anche quello riguardante Meite. In entrambi i casi, dovrebbe esserci una conclusione positiva.

In particolare, sulla possibilità che il centrocampista granata possa giungere alla corte di Pioli, è arrivato più di un indizio proprio dalla gara con il Torino. Il tecnico Giampaolo, infatti, ha prima convocato, salvo poi non portarlo nemmeno in panchina, il mediano ivoriano. In molti hanno visto in questo atteggiamento un indizio della vicinanza del ragazzo al Milan.