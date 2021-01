Tonali esce in barella dopo uno scontro con l’attaccante del Torino Belotti: Milan in ansia per le condizioni del centrocampista ex Brescia

Continua l’emergenza infortuni in casa Milan dopo l’uscita in barella di Tonali contro il Torino. Il centrocampista rossonero, rientrato dalla squalifica che gli ha fatto saltare la Juventus, è stato costretto ad abbandonare il campo. Ancora non si conoscono le condizioni del regista, ma la dinamica del ko è chiara: Verdi prova a calciare, l’ex Brescia viene colpito e finisce per terra. Inizialmente l’arbitro aveva concesso il penalty ai granata, poi revocato.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da ‘milannews24’, si tratterebbe di un infortunio alla tibia per il ragazzo tifoso del Milan fin da ragazzino. Resta, però, da capire l’entità del problema e questo avverrà solo dopo gli esami strumentali che dovrebbero essere effettuati già nella giornata di domani.

Emergenza senza fine per il Milan: Leao ammonito salterà il Cagliari per squalifica, fuori anche Diaz

Un giallo pesante e molto dubbio, quello inflitto a Leao, la cui assenza per squalifica contro il Cagliari, potrebbe essere mitigata dal rientro di Ibrahimovic. Lo svedese, già contro il Torino, ha riassaggiato il campo e tra più di una settimana, dovrebbe essere pronto a iniziare dal 1′ in Sardegna. Da capire chi giocherà in Coppa Italia, sempre con i granata.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Torino, si svuota l’infermeria: due recuperati in attacco

Se l’infortunio di Tonali è parso, subito, preoccupante, sembrerebbe meno grave quello di Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato, comunque, costretto a lasciare il campo per un problema al piede sinistro e anche per lui se ne saprà di più nei prossimi giorni. Il Milan, nonostante Ibra, continua ad essere incerottato.