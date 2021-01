Il Milan di Stefano Pioli deve fare i conti con un’infermeria super affollata. I rossoneri recuperano due calciatori importanti.

Il Milan di Pioli è falcidiato dagli infortuni. Numerose le assenze, nelle ultime settimane: giocatori fondamentali come Zlatan Ibrahimovic sono rimasti fuori dalla lista dei convocati per alcuni problemi di natura fisica. Dopo lo spavento per Calhanoglu, l’allenatore del club rossonero, per fortuna, vede un barlume di luce in fondo al tunnel.

Ibrahimovic c’è

Seppur non ancora al top, Zlatan Ibrahimovic è risultato presente nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida contro il Torino di Marco Giampaolo. Questa sera, alle ore 20:45, i granata saranno ospiti della compagine lombarda. Rientra, tra i candidati ad una maglia da titolare, anche Hakan Calhanoglu, uscito infortunato dall’ultima sfida dei milanesi. Può sorridere Stefano Pioli. Finalmente si vede una luce in fondo al tunnel.

Milan – Torino, i convocati di Pioli

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Olzer.

