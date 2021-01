Classe 2002 del Catanzaro, Vincenzo Furina è vicino al Napoli: sarà aggregato alla Primavera e valutato nell’arco della stagione

La trattativa è vicina ad una possibile chiusura, quella che ci potrebbe esserci la prossima settimana. Inutile nasconderlo: per Vincenzo Furina si sta aprendo la chance della vita: il trasferimento al Napoli. Giusto precisare che si tratta di un passaggio tra squadre Primavera, da quella del Catanzaro a quella azzurra. resta, comunque, il sogno di un ragazzo di poter mettersi sotto gli occhi del corregionale Rino Gattuso.

Trattativa vicina al closing: serve l’ok di De Laurentiis

La trattativa è a buon punto tra le due dirigenze, ma resta un ultimo step da fare con Aurelio De Laurentiis. Chiusa la trattativa, ci potrebbero essere le visite mediche in avvio già della settimana prossima, con tanto di possibilità per Furina di aggregarsi al gruppo. Prestito secco: questa la formula, con il passaggio dal Catanzaro che disputa la Primavera 3.

Mancano ancora passaggi formali, ma con grande ottimismo: Furina è reduce da esperienze nel vivaio Spal, con 10 gol in 14 presenze nell’Under 17 e nell’Under 18 della Fiorentina.

Il Napoli cerca di migliorare il reparto offensivo della sua Primavera capitanato da Cioffi, ormai stabilmenteconvocato in prima squadra. Sabato riprenderà il campionato Primavera con Frosinone-Napoli: Furina potrebbe anche andare in panchina per quello che è il recupero della quinta giornata di campionato.