DIRETTA Juventus-Sassuolo: segui la partita LIVE

Alle 20.45 in programma l’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A, si affrontano la Juventus di Pirlo ed il Sassuolo di De Zerbi.

Un vero e proprio scontro diretto quello dello Stadium, visto che tra Juventus e Sassuolo c’è soltanto un punto di differenza. Entrambe le squadre sono alla ricerca di conferme, soprattutto per chiarire che tipo di ambizioni nutrire da qui alla fine della stagione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

