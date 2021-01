Brutta notizie per Prandelli durante la sfida contro la Fiorentina, costretto a rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti.

Una situazione molto delicata in casa Fiorentina, che in questi minuti sta affrontando il Cagliari. Risultato che è ancora fermo sullo 0-0 con la viola che ha assolutamente bisogno di punti per provare a dare una sterzata alla propria stagione. La cura Prandelli, al momento, funziona ad intermittenza e tra le mura amiche servirà fare punti.

L’ultima sconfitta, patita dai toscani contro la Lazio, ha dato un segnale chiaro a tutto l’ambiente. Ecco perchè la sfida contro i sardi racchiude in sé un significato molto importante. Serve rialzarsi subito, e Prandelli sa bene che ogni partita può essere la chiave di volta.

Fiorentina, Prandelli perde il suo capitano

La situazione in casa viola, però, non è supportata dalla buona sorte. Cosi durante il match contro il Cagliari proprio per Prandelli è arrivata una brutta notizia dal campo che riguarda uno dei suoi giocatori più importanti.

Durante la partita, infatti, si è fermato German Pezzella: il difensore argentino è stato vittima di un infortunio che lo hanno costretto a lasciare il campo addirittura prima del 40′ minuto, chiamando cosi Prandelli ad un cambio.

Al posto di Pezzella è entrato Martinez Quarta, che sarà chiamato cosi a prendere il posto del suo capitano, ma soprattutto da parte sua servirà grande concentrazione per ottemperare all’assenza di un giocatore importante come il numero 20 viola.