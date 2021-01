La Juventus lavora anche sulla prossima stagione: l’agente del centrocampista apre ai bianconeri per un affare milionario

Un attaccante per i prossimi sei mesi almeno. E’ questa l’assoluta priorità della Juventus che però fa i conti con una certezza: il budget a disposizione è prossimo allo zero. Serve fantasia per Paratici per accontentare Pirlo che non può pensare di competere su tre fronti con soltanto tre attaccanti, anche se si chiamano Ronaldo, Morata e Dybala. Lo sa la dirigenza della Juventus che, infatti, sta sondando il mercato alla ricerca del nome giusto.

Una ricerca che si scontra con la necessità di non poter spendere tanto, anzi di dover quasi operare a zero. Così, occasione Milik a parte, i nomi sono quelli di chi arriverebbe senza esborso di danaro, come Llorente e Pellè, o anche Scamacca. Questo però non frena le operazioni per la prossima stagione dove il budget potrebbe essere più elevato, tanto da permettere anche di pensare ad un centrocampista valutato almeno 40 milioni di euro.

L’agente di Locatelli dice sì alla Juventus

Si tratta di Manuel Locatelli, già cercato nella scorsa estate e per il quale la Juventus tornerà alla ricerca. Pronto a dire sì alle offerte di Paratici è il suo agente, Stefano Castelnovo, che a TuttoSport racconta come è andata quest’estate e quel che potrebbe accadere nella prossima.

“C’è stato un forte interesse della Juventus, ma poi non si è trovato l’accordo tra i club – le dichiarazioni del procuratore – (…). Con la Juventus è tutto aperto, magari la prossima estate saremo più fortunati”. Insomma Locatelli in bianconero si può, non resta che attendere.