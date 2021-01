Gennaro Gattuso boccia Nikola Maksimovic. Al difensore azzurro è stato preferito Amir Rrahamani nell’unidici titolare della sfida contro l’Udinese.

Gennaro Gattuso ha appena diramato l’undici titolare della sfida contro l’Udinese alla Dacia Arena di Udine. Il tecnico dei partenopei ha bocciato un difensore: solo panchina per Kalidou Koulibaly; il difensore che l’aveva sostituito fino ad ora, Nikola Maskimovic, resterà fuori.

Gattuso boccia Maksimovic

Gennaro Gattuso farà a meno anche di Nikola Maksimovic in difesa. I partenopei, impegnati alle ore 15:00 contro l’Udinese alla Dacia Arena, proveranno ad invertire il trend negativo delle ultime giornate. Gattuso lascia fuori il difensore serbo ex Torino. Probabilmente, oltre alle prestazioni non ottimali, la sua esclusione è legata anche ai problemi con la società per il rinnovo contrattuale. Il difensore ha un legame in essere con la SSC Napoli in scadenza a giugno 2021. Al suo posto, nello scacchiere titolare, ci sarà Amir Rrahmani, alla prima da titolare in Serie A 2020/2021. L’ex centrale dell’Hellas Verona era rimasto, fino ad ora, ai margini del progetto dell’allenatore azzurro.

Udinese – Napoli, formazioni ufficiali

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.