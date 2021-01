Punto interrogativo sul calciomercato della Lazio in vista dell’attuale sessione di gennaio. Caicedo resterà a Roma, mentre continuano le perplessità su Muriqi.

Il calciomercato della Lazio partirà dalla conferma di Caicedo in maglia biancoceleste. L’attaccante resterà a Roma almeno fino al termine della stagione. Esclusa la sua cessione imminente, soprattutto dopo i continui ko di Correa e le prestazioni altalenanti di Muriqi.

Caicedo resta alla Lazio: respinte sul nascere le offensive di Fiorentina e Milan, pronte a spingere il piede sull’acceleratore sull’attaccante della Lazio. Confermato Caicedo anche per via delle prestazioni anonime di Muriqi, assoluta delusione di questo inizio di stagione della compagine capitolina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Lazio, attesa per la rinascita di Muriqi: arriva un un nuovo esterno?

Nonostante un inizio di stagione a dir poco deludente, Muriqi si prepara a una rinascita immediata per cercare di convincere Simone Inzaghi a puntare forte su di lui in vista della seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE>>> Lazio, Caicedo non si muove: Inzaghi blocca tutto

Qualche infortunio di troppo e una situazione tattica non ottimale per le sue caratteristiche, tuttavia Muriqi avrà modo di ritagliarsi il suo spazio già dalle prossime giornate. Escluso un nuovo investimento in attacco, mentre la Lazio potrebbe aprire le porte a un nuovo esterno. Si valuta il possibile ritorno di Romulo, mentre per la corsia mancina resta in lista anche in nome di Biraghi, attualmente in forza alla Fiorentina.