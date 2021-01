Dichiarazioni importanti da parte di Simone Inzaghi nel post partita, si allontana sensibilmente la cessione di Caicedo.

La Lazio ha trovato una vittoria importante sul campo del Parma, riuscendo a dare continuità dopo l’ultimo successo conquistato contro la Fiorentina. Tre punti che consentono alla squadra di Inzaghi di restare incollata alle parte alta della classifica, continuando cosi a nutrire ambizioni importanti.

Due vittorie di fila, dunque, per i ragazzi di Inzaghi che hanno dato tanto sul campo, riuscendo ad espugnare un Tardini dove il Parma era chiamato a dare un segnale dopo il cambio di allenatore. Classifica che resta positiva, ma questi sono anche giorni anche di calciomercato.

La squadra biancoceleste si guarda intorno, soprattutto per capire se sarà possibile agire sfruttando qualche occasione. Rinforzare la rosa di Inzaghi non è facile, e cosi in un mercato senza grandi disponibilità economiche si andrà di occasioni low cost oppure operazione ingegnose.

Lazio, la cessione di Caicedo si allontana

Non solo mercato in entrata. In casa Lazio si guarda anche a diverse operazioni in uscita, con delle vere e proprie questioni che stanno animando l’ambiente biancoceleste. Una di queste, ad esempio, è quella di Vavro rientrato dopo essere stato ad un passo dal Genoa.

Ma quella che si pensava potesse essere la più spigolosa è quella di Caicedo, alla ricerca di spazio e con tanta voglia di avere un ruolo centrale. Sembra, però, che proprio l’attaccante ecuadoriano (anche oggi in gol) rappresenti un elemento importante per la sua squadra.

La conferma arriva da Inzaghi, che nel post partita ha di fatto bloccato la cessione: “Penso che abbia sempre avuto un ruolo importantissimo con noi, è un giocatore importante che si fa volere bene da tutti. Siamo contenti di lui – ha spiegato a Sky Sport – e vogliamo che rimanga con noi“. Parole chiare, che confermano la volontà da parte del tecnico di tenersi ben stretto Caicedo.