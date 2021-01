Paolo Maldini ha parlato pochi minuti prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia, dichiarando che il giovane dello Strasburgo è ancora un obbiettivo.

A pochi istanti dall’inizio della partita di Coppa Italia fra Milan e Torino, rivincita dell’ultima giornata di campionato (terminata 2-0 per i rossoneri), si parla di calciomercato. A farlo è il direttore tecnico e bandiera dei milanesi, Paolo Maldini.

È delle ultime ore la notizia dell’infortunio di Simakan, un possibile intoppo in quella che era stata considerata la principale trattativa della capolista. Il giovane, di proprietà dello Strasburgo, verrà operato al ginocchio e starà lontano dai campi da gioco per almeno un paio di mesi. Nonostante questo, Maldini ha dichiarato ai microfoni di Rai1 che “Non è detto” che la trattativa sia tramontata, ma per fare le cose bene “Bisogna farle almeno in due. Per il momento, non c’è niente”.

Le assenze dell’ultimo periodo hanno evidenziato la necessità di allungare la rosa

Notizie in entrata anche per il ruolo di centrocampista, con l’ex capitano oggi dirigente che ha ammesso la trattativa col Torino per Meitè, per il quale però ci sarà da battere la concorrenza di altre squadre, con l’Hellas Verona in prima fila. Altra trattativa che in un senso o nell’altro è in dirittura d’arrivo.