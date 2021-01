Il Napoli perde per diverse partite il suo difensore Manolas. Ufficiali gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche dopo gli esami strumentali

Piove sul bagnato. Il Napoli perde i suoi pezzi migliori. Dopo Koulibaly (al rientro), Mertens e Osimhen, si è fermato anche Kostas Manolas. Il difensore si è infortunato dopo pochi minuti in occasione della partita della Dacia Arena contro l’Udinese. Il Napoli, pochi minuti fa, sul proprio sito ufficiale, ha aggiornato la situazione sulle sue condizioni fisiche. Il suo forfait va ad aggiungersi a quello di Koulibaly e in un momento storico in cui la difesa è in difficoltà con le prove tutt’altro che convincenti di Maksimovic e Rrahmani.

Napoli, le condizioni di Manolas

Questo il comunicato della società azzurra: “Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro”.

Il difensore greco salterà sicuramente la gara di domani contro l’Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia e la sfida di domenica contro la Fiorentina in campionato. Ancora da stabilire i tempi di recupero, ma è difficile possa farcela per la finale di Supercoppa contro la Juventus del prossimo 20 gennaio.