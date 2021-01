L’Atalanta di Gasperini ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Cagliari: prosegue il magic moment di Muriel

Dopo aver superato il Cagliari, anche l’Atalanta iscrivere il suo nome sul tabellone di Coppa Italia per i quarti di finale. La squadra di Gian Piero Gasperini si è imposta per 3-1 sulla formazione di Eusebio Di Francesco al termine di una partita a senso unico. Ciononostante, i sardi erano riusciti a rimettere in piedi il discorso qualificazione con Riccardo Sottil a inizio secondo tempo. L’esterno cagliaritano dopo dieci minuti del secondo tempo aveva riacciuffato gli orobici, passati in vantaggio sul finire della prima frazione con Aleksey Miranchuk.

L’1-1 del Cagliari tuttavia è durato poco perché la forza straripante dei padroni di casa ha impiegato soltanto sei minuti per rompere nuovamente l’argine di Di Francesco, malgrado il migliore in campo della compagine rossoblù a fine partita sia risultato Guglielmo Vicario, vice Cragno e grande protagonista della sfida degli ottavi di finale di Bergamo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta-Cagliari, Muriel non si ferma più: Cagliari spazzato via dalla Coppa Italia malgrado Vicario e Sottil

Il secondo portiere cagliaritano è stato protagonista di diversa parate salva-risultato ma non è bastato a “parare” la forza d’urto bergamasca. Luis Muriel ha rotto nuovamente gli equilibri poco dopo l’ora di gioco. L’attaccante colombiano sta vivendo un momento magico. Quello di stasera è stato l’ottavo gol in sette partite. Una media pazzesca, specie se si considera che non sempre è stato schierato titolare da Gasperini.

Subito dopo il 2-1, è arrivato anche il tris dell’Atalanta che ha colpito ancora il bersaglio con il giovane difensore Sutalo. Il croato, arrivato a Bergamo un anno fa dal Osijek, ha firmato la sua prima rete con i nerazzurri.

Nel finale, il Cagliari ha provato a rialzare la testa con Riccardo Sottil, l’unico che ha tentato di opporsi al destino insieme a Vicario. La conclusione dell’attaccante ha centrato la colpito la parte alta della traversa prima di spegnersi sul fondo.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Miranchuk da record: triplo esordio lampo

L’Atalanta nei quarti di finale incontrerà la vincente di Lazio-Parma. La sfida tra queste due completerà il programma degli ottavi di finale tra una settimana, giovedì 21 gennaio. Due giorni prima, martedì, si giocherà invece Roma-Spezia.