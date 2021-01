Berlusconi, ex presidente del Milan, è stato ricoverato a Monaco per un problema cardiaco: le parole del suo medico di fiducia

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, attuale proprietario del Monza, è stato ricoverato al Centro Cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. La notizia è stata riportata dall’Ansa. Alberto Zangrillo, il suo medico di fiducia, ha spiegato che il motivo del ricovero “è un problema cardiaco aritmologico”.

Berlusconi ricoverato a Monaco

L’ex Premier, che vive nel Sud della Francia, è stato raggiunto dal suo medico di fiducia per un aggravamento. Immediatamente è stato ricoverato a Monaco e non in Italia per la distanza. Un problema cardiaco alla base del suo immediato ricovero.

Valbonne era la località dove il numero uno di Forza Italia, anni 84, si trovava prima del ricovero. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. Grande apprensione tra amici e familiari. A lui sono legatissimi i tifosi del Milan e non solo. Oggi Berlusconi è proprietario del Monza dove ha scelto, di nuovo, Galliani come braccio destro, e Balotelli come centravanti.