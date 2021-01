Il Milan ha chiuso l’acquisto di Soualiho Meitè dal Torino: a breve il centrocampista sosterrà le visite mediche con i rossoneri

Il Milan piazza l’atteso colpo per il suo centrocampo. È praticamente fatta per l’arrivo in rossonero di Soualiho Meité dal Torino. Il centrocampista francese di 26 anni, in maglia granata da due stagioni e mezza, secondo l’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’, a breve sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra.

Il suo acquisto è un’ottima notizia per Stefano Pioli, in emergenza in quel settore del campo da settimane. Meité potrà agire da vice-Kessié oppure essere utilizzato al suo fianco, visto che nelle ultime tre partite il tecnico si è visto costretto ad adattare Calabria in quella posizione.

La formula dell’affare sarà un prestito con diritto di riscatto: per le cifre, si è parlato di un milione subito, più altri sette nel caso in cui i rossoneri decidessero di esercitare l’opzione.