La Fiorentina valuta la possibilità di prendere un ex calciatore dell’Inter del Triplete: riflessioni in corso

Dopo Maicon potrebbe esserci un altro ritorno in Italia per un ex Inter del triplete. Questa volta l’affare interesserebbe un club di Serie A anche se la trattativa è appena avviata. Si tratta di Marko Arnautovic, attaccante classe 1989, attualmente nelle fila del club cinese Sh SIPG, proposto alla Fiorentina. Approdato in Cina nel 2019, dopo appena un anno sta cercando l’occasione per far ritorno in Europa e, secondo quanto riferisce ‘Sky’, i suoi agenti lo avrebbero proposto alla viola. Un’idea che la dirigenza viola non ha bocciato subito ma sulla quale si sta ragionando sopra. Del resto a Prandelli un attaccante serve e si valuta se l’austriaco possa essere il profilo giusto.

Fiorentina, proposto Arnautovic: riflessioni in corso

Trentuno anni, sei stagioni in Premier League, è proprio nel campionato inglese che Arnautovic ha dato il meglio di sé. La sua apparizione in Italia è stata invece fugace e poco proficua.

Arrivato nell’estate del 2009 nell’Inter di Mourinho riuscì a trovare poco spazio: l’allora ventenne fu impiegato soltanto tre volte dallo Special One nell’annata che sancì il trionfo nerazzurro con il successo in campionato, coppa Italia e Champions League. Tre trofei che compaiono nella bacheca di Arnautovic: ora per l’austriaco è possibile ritorno in Serie A con ruolo e ambizioni diverse.