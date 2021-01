L’offerta a sorpresa per Gomez fa felice l’Atalanta ma non il Papu

Offerta a sorpresa per il Papu Gomez, una proposta che potrebbe allettare l’Atalanta ma che ‘dispiace’ all’attaccante

E’ l’uomo del mercato di gennaio: tutti vogliono il Papu Gomez ma far felice l’Atalanta non è semplice. I bergamaschi non si smuovono dalla loro richiesta di 10 milioni di euro, una cifra alla quale nessuno si avvicina. Non può farlo l’Inter alle prese con inattese ristrettezze finanziarie che soltanto con la cessione di Eriksen potrebbero permettere degli acquisti.

Non può farlo la Juventus che pure ci ha provato ad imbastire uno scambio con Bernardeschi, arenatosi davanti alla resistenza del calciatore bianconero e alle difficoltà di far collimare le cifre dell’operazione soprattutto sul lato ingaggio. Ed allora per Gomez sarà utile aspettare gli ultimi giorni di mercato, sempre che l’offerta a sorpresa arrivata dalla Turchia non vada a centro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, offerta del Fenerbahce per Gomez

Per il Papu Gomez, infatti, secondo quanto riferisce TRT Sport, si sarebbe fatto avanti anche con il Fenerbahce. I turchi hanno presentato un’offerta da 5 milioni di euro, ancora lontana dalle richiede dell’Atalanta. Una cifra che negli ultimi giorni di mercato, senza novità importanti, potrebbe però diventare sufficiente per strappare il sì orobico.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Miranchuk da record: triplo esordio lampo

Poi ci sarà da convincere l’argentino che, al momento, cercherebbe una sistemazione vicino Bergamo per non stravolgere la vita della famiglia. Per questo Inter e Juventus sarebbero opzioni gradite. Ma serve il sì dell’Atalanta e per quello servono soldi che nerazzurri e bianconeri al momento non hanno: cosa accadrà nei prossimi 15 giorni?