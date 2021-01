Wijnaldum è un’idea per il centrocampo della Juventus: arrivo immediato è legato alla cessione di Rabiot, bianconeri attenti pure per luglio

La Juventus è alla ricerca di un attaccante e non ne ha mai fatto mistero ma potrebbe lanciarsi anche all’attacco di un centrocampista, Georginio Wijnaldum.

Il calciatore olandese del Liverpool è in scadenza di contratto e potrebbe essere un’idea di mercato della Juventus. Calciomercato.it parla di Wijnaldum come possibilità per risolvere i problemi emersi in mediana per Andrea Pirlo.

Da non escludere neppure la possibilità che a lasciargli posto possa essere Adrien Rabiot, per cui continuano a circolare voci che lo vorrebbero da subito alla corte di Carlo Ancelotti (lo ha già avuto al Psg) già da gennaio. Il francese all’Everton potrebbe spingere la Juventus a tentare di anticipare la concorrenza per Wijnaldum.

Juventus, per Wijnaldum bisogna battere una concorrenza agguerrita

A giugno, Wijnaldum potrebbe arrivare gratis. Approfittare dell’opportunità di mercato però complicherebbe le cose perché il calciatore, che non sembra intenzionato a rinnovare con il Liverpool, è seguito pure da altri club. Su tutti, scrive ancora Calciomercato.it c’è il Barcellona che però non sta vivendo un periodo florido dal punto di vista economico.

Tempo fa invece la Gazzetta dello Sport lo aveva accostato all’Inter di Antonio Conte. La concorrenza per Wijnaldum comunque non mancherà. La Juventus potrebbe cogliere l’opportunità sfruttando un elemento particolare: lo sponsor tecnico dell’olandese è Adidas, lo stesso dei bianconeri.

Il suo sbarco a Torino già a gennaio appare difficile e soprattutto legato alla cessione immediata di Rabiot. La Juventus non scarta nulla, Fabio Paratici si è detto disposto ad approfittare delle occasioni di mercato che si presenteranno. La corsa per Georginio Wijnaldum è appena cominciata e la società del presidente Andrea Agnelli non vuole restare a guardare.