Juventus, Dybala cambia ruolo per il futuro: l’idea di Pirlo

Paulo Dybala potrebbe cambiare ruolo in vista dell’imminente futuro. La Joya sta mutando il suo modo di giocare e anche la posizione ricoperta in campo.

Paulo Dybala trequartista: questa la nuova idea tattica di Pirlo in vista del futuro. Un’idea alimentata dal nuovo modo di giocare del numero 10 argentino, sempre più lontano dall’area di rigore e sempre più presente in raccordo tra centrocampo e attacco. Le statistiche evidenziano un Dybala decisamente meno presente negli ultimi 16 metri finali, ma molto più incisivo in fase di impostazione della manovra.

Basterà questa inversione di rotta tattica per spingere Pirlo a puntare sulla Joya come nuovo fantasista alle spalle delle punte? L’idea è viva e potrebbe trovare conferme già nella seconda parte della stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il nuovo ruolo di Dybala: trequartista a servizio delle punte

Come detto, Dybala potrebbe trasformarsi in un fantasista a tutto campo, ma è chiaro che servirà totale equilibrio per permettere alla Juventus e ad Andrea Pirlo di supportare l’attaccante argentino insieme a Cristiano Ronaldo e Morata.

LEGGI ANCHE>>> Meglio la Juventus di Guardiola: la preferenza intriga Paratici

Caccia agli equilibri e a una nuova sorta d’idea tattica. Pirlo ragionerà sul da farsi, ma bisognerà capire se Dybala avrà realmente voglia di abbassare ufficialmente il suo raggio d’azione in vista del futuro.