Secondo il giornalista Momblano, la Juventus può mettere le mani su De Paul senza troppe difficoltà e avvicina altri due pupilli di Raiola

Da ormai due stagione Rodrigo De Paul è il sogno proibito di svariati club ma il trequartista argentino dell’Udinese non ha ancora lasciato il Friuli per compiere il grande salto. Eppure le richieste fioccano ma devono fare i conti con la domanda dei bianconeri che sono poco disposti a liberarsi del proprio faro.

La situazione però adesso potrebbe cambiare e Rodrigo De Paul, a quasi 27 anni sembra voler intraprendere una nuova avventura e per essere accontentato pare in procinto di concedere la sua procura a Mino Raiola. Il top agent di origini italiane potrebbe essere l’uomo in grado di possedere le chiavi per portarlo in una big.

Rodrigo De Paul per il momento resta concentrato sulla corsa salvezza dell’Udinese ma intanto comincia a intravedere l’opportunità di veder riconosciuto il proprio talento in palcoscenici più importanti. Il nazionale argentino, ad esempio, non ha mai giocato nelle coppe europee. E forse anche questo aspetto ne ha frenato l’ascesa.

Juventus, con Raiola in pole per assicurarsi De Paul dall’Udinese e non solo lui…

In Italia, le due formazioni che più di tutte hanno mostrato la volontà di prendere De Paul sono state Inter e Juventus. A turno però si sono fatte avanti varie compagini, comprese – negli anni – Roma, Lazio, Fiorentina e Torino.

Il mercato estivo riporterà alla ribalta il nome del talento dell’Udinese. L’inserimento di Raiola scompaginerà i piani. La Juventus guadagnerebbe la pole position. Così ha sentenziato pure il giornalista sportivo Luca Momblano, intervenuto a “Sondeta Juve”, portare francese che si occupa dei temi relativi ai bianconeri. “Si tratta di un’operazione tutt’altro che difficile. Paratici ha chiuso trattative ben più complesse. Solo un top club può arrivare a De Paul“.

Non solo De Paul però per i bianconeri. “La Juventus potrebbe fare altri affari con Raiola, da prendere in considerazione Gravenberch dell’Ajax e Malen del Psv. Sono entrambi nei radar bianconeri”, conclude Momblano.