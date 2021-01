Pochettino positivo al Covid-19, ad annunciarlo è il Psg

La notizia arriva direttamente da Parigi: l’allenatore Mauricio Pochettino è risultato positivo al Coronavirus, è già scattato l’isolamento.

Non comincia propriamente con il tappeto rosso, l’avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint Germain. Le prime due sfide che lo hanno visto in panchina, hanno permesso alla sua squadra di raccogliere 4 punti in due partite: pari con il Saint Etienne e vittoria contro il Brest in campionato.

Un bottino tutto sommato positivo, anche se ovviamente migliorabile nel corso del tempo. Ma l’ultimo notizia riguardo l’allenatore argentino arriva fuori dal campo: Pochettino, infatti, è risultato in queste ore positivo al Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato proprio il club parigino attraverso una nota ufficiale. Una notizia, ovviamente che ha fatto scattare l’allarme in tutto l’ambiente e che porterà adesso a monitorare con costante attenzione anche la situazione dei calciatori.

Pochettino positivo al Covid, è già in isolamento

Il tecnico, come ovvio, al momento è sottoposto ad isolamento. Rispetterà – come specificato anche dal club – tutte le norme che rientrano nel protocollo anti covid imposto dal governo francese.

Per il prossimo impegno del Paris, tra l’altro, sono pronti a prendere per mano la squadra i suoi collaboratori Jesus Perez e Miguel D’Agostino. Nelle prossime ore anche il gruppo squadra sarà osservato speciale, per capire se possa esserci stato qualche contatto decisivo per la diffusione del contagio anche tra i giocatori.