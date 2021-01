Il futuro del Papu Gomez potrebbe avere oggi una giornata di svolta: incontro programmato che può cambiare il futuro del calciatore

Finalmente il Papu, uno spiraglio di luce sul futuro di Gomez. Potrebbe essere oggi una giornata decisiva per il futuro dell’attaccante argentino, ormai fatto fuori dall’Atalanta e alla ricerca di una nuova sistemazione. La rottura con Gasperini ha spinto il club bergamasco a mettere sul mercato il capitano di mille battaglie, uno dei simboli dell’exploit atalantino che ha portato la squadra fino ai quarti di finale di Champions League.

Impresa e gesta dimenticate per quanto accaduto tra Gomez e Gasperini ed allora sarà addio ma a quali condizioni. Quelle fissate dall’Atalanta (10 milioni di euro) stoppano tutte le pretendenti finora e il possibile veto ad una concorrente diretta rende ancora più complicate le cose.

Atalanta-Roma, oggi l’incontro per Gomez

La situazione potrebbe però sbloccarsi a breve se dovesse andare a buon fine l’incontro che, secondo Repubblica, è in programma quest’oggi. Un vertice tra Roma e Atalanta per discutere proprio del futuro del Papu Gomez.

Friedkin vuole regalare l’argentino a Fonseca, al centro delle critiche per il derby perso, e i dirigenti giallorossi proveranno a rompere il muro bergamasco. Due, come detto, gli ostacoli da superare: la valutazione di 10 milioni di euro e la resistenza alla cessione ad una big italiana. Situazione in divenire con Inter e Juventus anche alla finestra e Gomez che freme per tornare in campo.