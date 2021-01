Luis Alberto, e la Roma scompare

Luis Alberto, il mago, ha fatto la magia. Due gol e la Roma scompare. Prodezze dello spagnolo nel derby: vince la Lazio

Non c’è mai stata partita e anche la Roma c’ha messo del suo per scomparire. La Lazio si aggiudica il derby silenzioso della Capitale, per la prima volta di venerdì. La squadra di Inzaghi vince 3-0 grazie alla doppietta di Luis Alberto e il gol, il primo, del solito Immobile. Il mago ha fatto la magia. Ha steso la Roma tornando protagonista, lasciando da parte le difficoltà del passato. La squadra di Fonseca, che alla vigilia sembrava favorita, c’ha capito poco, tradita dai suoi stessi attori. Ibanez tra questi: un errore grave e un’altra leggerezza sul primo gol dello spagnolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Luis Alberto show: la Roma va ko

La Lazio vince, convince, si diverte, segna tre gol e ne sfiora altri, soprattutto nella ripresa. La Roma si rende pericolosa nel finale con Dzeko, para Reina, e per il resto della partita soffre, è una squadra diversa da quella che gli stessi tifosi avevano ammirato fino a questa partita. Tanti errori e qualche calciatore fuori forma. Altro spirito e altra reattività per quelli di Inzaghi. Che vincono con merito.

LEGGI ANCHE >>> “Altro che Samuel, è una chitarra!”, i social distruggono Ibanez

Grande prova di forza da parte della Lazio che torna in corsa per la Champions a quota 31 punti. La Roma resta a 34 dopo aver conquistato un punto in due gare grazie al gol di Mancini contro l’Inter. Una leggera flessione, nei risultati e nelle prestazioni, per i giallorossi.

Classifica: Milan 40, Inter 37, Roma 34, Juventus 33, Atalanta 31, Napoli 31, Lazio 31, Sassuolo 29, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria 20, Fiorentina 18, Bologna 17, Spezia 17, Udinese 16, Cagliari 14, Genoa 14, Torino 12, Parma 12, Crotone 9.