Medhi Benatia è in procinto di tornare in Italia dopo circa due anni: firmerà col Parma.

Sette anni in Italia tra Udinese, Roma e Juventus hanno generato nostalgia in Medhi Benatia, che all’età di 33 anni pare abbia scelto di approdare ancora una volta in Serie A. Il difensore attualmente si disimpegna tra le fila dell’Al-Duhail ma è in procinto di firmare col Parma.

Benatia nostalgico dell’Italia: il difensore firmerà col Parma

Stando a quanto riferisce SKY, infatti, l’operazione con i ducali sarebbe già stata definita.

Il francese naturalizzato marocchino sarebbe in procinto di firmare un accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto. L’arrivo è previsto per questa sessione invernale di trasferimenti e la firma pare sia in calendario per la prossima settimana.