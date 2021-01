La lista degli assenti resta corposa: tra i convocati della Juventus per la sfida con l’Inter manca Dybala, Pirlo recupera due uomini

La lista degli assenti in casa Juventus resta lunga pure in occasione del confronto diretto con l’Inter in programma questa sera a “San Siro”. Le scelte di Andrea Pirlo saranno limitate. L’allenatore bianconero ha convocato diversi elementi dell’Under 23 per completare l’elenco dei calciatori scelti per il match contro la formazione di Antonio Conte.

Sono quattro gli elementi ai quali l’allenatore dovrà fare a meno. Tutti titolari di questa Juventus. Il tecnico si consola soltanto parzialmente con i recupera di Federico Chiesa e Weston McKennie.

Juventus, i convocati di Pirlo per la sfida con l’Inter: Dybala assente, ci sono McKennie e Chiesa

Nella Juventus che questa sera affronterà l’Inter a “San Siro” non ci sarà Paulo Dybala. Il calciatore argentino è out dopo l’infortunio rimediato nello scorso match contro il Sassuolo. Il tecnico dovrà poi rinunciare ad altre tre pedine basilari del suo schieramento tipo. Si tratta di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro. Perdite che limitano le decisioni nel blocco arretrato.

Figurano nella lista dei convocati diramati poco fa dalla Juventus invece Weston McKennie e Federico Chiesa, usciti malconci dalla partita di una settimana fa contro il Sassuolo. La presenza di entrambi dal primo minuto sul rettangolo di gioco resta comunque in dubbio. Le riserve saranno sciolte soltanto nel momento in cui saranno annunciate le formazioni ufficiali che daranno vita al derby d’Italia, partita attesissima per le gerarchie nei piani nobili della classifica.

Questi i convocati di Andrea Pirlo per la partita di questa sera a “San Siro” contro l’Inter. Il tecnico juventino ne ha chiamati 23, diversi i giovani presenti.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani, Buffon. Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia. Attaccanti: Ronaldo, Morata.