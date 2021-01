L’avventura di Claudio Ranieri prosegue con ottimi risultati. Il tecnico dei blucerchiati è fermo a metà classifica.

La Sampdoria di Claudio Ranieri batte l’Udinese di Luca Gotti e si gode il decimo posto in classifica generale. Il tecnico dei blucerchiati porta a casa i tre punti grazie ad Antonio Candreva ed Ernesto Torregrossa. Sette vittorie, due pareggi e nove sconfitte, giunti oramai ad un passo dal giro di boa del campionato: un bottino non proprio ghiotto che, però, regala soddisfazioni ai tifosi liguri.

Ranieri e l’amore per la Samp

Intervenuto nel post gara di Sampdoria – Udinese, Claudio Ranieri ha analizzato il match di Serie A, esprimendo parole d’elogio per il neo acquisto Ernesto Torregrossa, match winner della serata. Da uomo di sport con esperienza pluridecennale, però, lo studio dell’emittente satellitare l’ha interrogato anche sul big match di giornata, Inter – Juventus: “La gara di domani? La vedo in televisione, tranquillo. Sentirò i vostri commenti alla tv. Se dovessi scegliere una panchina delle due? Scelgo la Sampdoria, si sta troppo bene. Se dovessi prendere un giocatore dei 22 in campo scelgo Chiellini”.

