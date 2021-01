I tifosi della Juventus chiedono l’esonero di Pirlo a causa della prestazione offerta dai bianconeri in occasione della sfida contro l’Inter.

Livello blando, poca azione e cambi incomprensibili. Questi i principali capi d’accusa che i tifosi della Juventus rivolgono all’allenatore Andrea Pirlo. I sostenitori bianconeri, infatti, sono risentiti per la prestazione offerta in occasione della gara di Serie A contro l’Inter e non le mandano a dire.

I tifosi della Juventus insofferenti: ora chiedono l’esonero di Pirlo

Sono settimane, anzi si direbbe dal principio della stagione, che i bianconeri non riescono a convincere e le assenze, anche a causa dei contagi da coronavirus, per i tifosi del club torinese non possono essere un’attenuante. La squadra di Pirlo non ha un’amalgama né un’idea di gioco precisa, o quantomeno non riesce ad esprimerla. Per tale ragione a gran voce, soprattutto su Twitter, si chiede l’intervento della società affinché sia netta.

Non si può proseguire con Pirlo in panchina, affermano i tifosi. Bisogna cambiare approccio e bisogna farlo affidandosi a un tecnico più navigato. D’altronde la classifica racconta di una squadra che affanna in zona europea e che davanti a sé ha delle avversarie che invece continuano a mantenere un buon ritmo. Chiaro è che il girone d’andata sta terminando e servirà fare un punto della situazione.

Ma Agnelli che parlava di entusiasmo con l'arrivo di Pirlo che intendeva esattamente?? Quello di stasera?? 👏👏Partitona da parte della Juve! #InterJuve — Cate (@Cate1081) January 17, 2021

Umiliati da una squadra normalissima, Pirlo se ne deve andare, così non arriviamo neanche quarti. Ora mi taccio, sennò dal giramento che ho perdo l educazione….. Notte. — Filippo (@RikyVirg) January 17, 2021

Il fianco così lo prestava solo Maifredi. — Antonello (@Antorco66) January 17, 2021

Rischiamo la stessa fine, spiace per per Pirlo ma è stato un rischio enorme. Forse agnelli l’ha bruciato — andrea.bruschi71 (@andrea_bruschi) January 17, 2021

Manco a FIFA fanno 3 cambi nello stesso momento,Pirlo faccia un passo indietro e lasci #InterJuve — Arashi🌩 (@_Mr_Arashi) January 17, 2021

Sarri con la giacca sarebbe ancora l’allenatore della Juve . Pirlo indifendibile. — andrea bozza (@andreab92067554) January 17, 2021