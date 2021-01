Inter-Juventus, riscaldamento galeotto per Vidal che bacia lo stemma bianconero sulla maglia di Chiellini.

Non comincia esattamente con serenità, almeno sui social, la sfida tra Inter e Juventus, in campo questa sera a Milano per la 18° giornata di Serie A. Le telecamere, infatti, non perdonano e vengono fuori anche quei momenti che si cerca di nascondere all’occhio del tifoso.

Inter-Juventus, Vidal bacia lo stemma bianconero e poi segna

Inter e Juventus sono scese in campo da poco, quando Vidal e Chiellini si avvicinano. Il cileno è un ex compagno di squadra per il difensore bianconero, giacché ha vestito la maglia della squadra torinese dal 2011 al 2015. Nonostante Vidal sia poi passato a Bayern Monaco, Barcellona e infine Inter, non ha mai nascosto la sua passione per i colori bianconeri. Oggi la passione “l’ha tradito”.

Le immagini che circolano, infatti, riprendono Vidal avvicinarsi a Chiellini e baciare lo stemma della Juventus che il calciatore porta sul petto. I tifosi interisti lo perdoneranno? Probabilmente a metà. Il cileno infatti ha aperto al 13′ le marcature del Derby d’Italia, con la sua prima rete in nerazzurro in stagione. Ma non sarà sfuggito a nessuno che non ha esultato…