La vittoria nel derby ha ridato entusiasmo alla Lazio: su di esso ha influito pure il pagamento degli stipendi ma Lotito ha un rammarico

La rotonda vittoria nel derby ha mandato la Lazio al settimo cielo. Il successo biancoceleste nella stracittadina contro la Roma non è mai apparso in discussione.

La formazione di Simone Inzaghi ha fatto sua la partita dopo averla condotta dal primo all’ultimo minuto. Un successo con cui ha risposto ad alcune punzecchiature giunte dall’altra sponda del Tevere prima del confronto dell’“Olimpico”.

Claudio Lotito ha lasciato qualche ora prima di commentare la vittoria della sua squadra. Ha spiegato il suo unico rammarico riguardo al derby vinto venerdì. Il presidente della Lazio si è mostrato entusiasta del gioco espresso e ha fatto anche i complimenti a Simone Inzaghi, con il quale nei mesi scorsi non era mancato un pizzico di attrito.

Lazio, la rivincita di Lotito: il rammarico, il colloquio con Inzaghi e gli stipendi pagati

Claudio Lotito ha espresso la sua gioia per la vittoria nel derby con la Roma attraverso il portavoce Roberto Rao: “La squadra, il mister e tutto lo staff sono stati straordinari. Si è trattata della serata perfetta ma ho un solo rammarico, che è quello di non averla potuta godere allo stadio insieme ai nostri tifosi”.

Il Corriere dello Sport poi rivela che, dopo le tante polemiche dei mesi scorsi e in particolare l’uscita di Luis Alberto durante una diretta Twitch, la Lazio ha pagato gli stipendi di dicembre. Si chiudono così anche alcuni malumori. Sul pagamento ha inciso positivamente il buon rendimento ottenuto in Champions, che ha consentito alla Lazio di incassare premi consistenti per la fase a gironi.

Ecco perché, dice ancora il Corriere dello Sport, proprio la qualificazione in Champions è stato uno degli argomenti trattati da Lotito e Simone Inzaghi nel corso del loro colloquio. Fondamentale poter contare sugli introiti provenienti dalla massima competizione internazionale per club per fronteggiare le difficoltà del momento.