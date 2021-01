Falchi promette di posare nuda in caso di vittoria della Lazio nel derby con la Roma: social avvertiti, non si fermerà neppure se bannata

Anna Falchi non ha mai fatto mistero di essere super tifosa della Lazio e lo ha confermato ancora una volta a poche ore dal derby contro la Roma. La soubrette in un’intervista concessa a “Radiosei” è stata stuzzicata sulla stracittadina in programma nel prossimo weekend.

Anna Falchi ha fatto così una promessa a tutti i suoi followers che ammirano quotidianamente le sue grazie attraverso i profili social dell’attrice. Una promessa però che si concretizzerà soltanto in un caso. Naturalmente sarà una sorpresa tutta biancoceleste… ed osè.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, un motivo in più per vincere il derby: Anna Falchi promette di restare nuda

La soubrette ha dato un motivo in più ai tifosi della Lazio per sperare nella vittoria della propria squadra nel derby con la Roma. Nell’intervista rilasciata in radio, Anna Falchi si è lasciata strappare una promessa che ha subito acceso le fantasie più pruriginose dei tifosi della squadra di Simone Inzaghi: “Se la Lazio dovesse vincere sono disposta a posare soltanto con una mascherina e se la foto dovesse essere bannata allora metterò una mascherona. Non sarà facile ma spero che la Lazio possa vincere”.

LEGGI ANCHE >>> Anna Falchi, scatto bollente per la vittoria della Lazio

Anna Falchi è ormai da anni madrina della Lazio, tanto da aver partecipato a diversi appuntamenti ufficiali della squadra capitolina. I tifosi biancocelesti non hanno mai dimenticato il suo spogliarello in occasione dell’ultimo scudetto vinto, nel 2000. Nella festa dell’Olimpico, l’attrice di origini scandinave levò la camicetta suscitando il boato del pubblico presente sugli spalti.

Sono diverse comunque le foto che compaiono sul suo profilo Instagram in cui appare in abiti succinti con qualche piccolo drappo laziale a coprire parzialmente le sue generose forme.