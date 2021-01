Hernandez e Calhanoglu sono risultati positivi agli ultimi tamponi realizzati dal Milan: i due pilastri di Pioli salteranno il Cagliari

Cattive notizie per il Milan a poche ore della sfida con il Cagliari. Domani sera, Stefano Pioli non potrà contare su Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. I due sono risultati positivi agli ultimi tamponi effettati e dunque non ci saranno nel match contro la compagine sarda. Si tratta di due gravi assenze per Stefano Pioli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Calhanoglu e Hernandez positivi: salteranno il Cagliari

Per entrambi si è trattata di una settimana parecchio complessa. Venerdì erano anche stati bloccati dal Milan e non si erano allenati. Hernandez poi era tornato in gruppo ieri mentre era rimasto ancora fuori Calhanoglu. Ora l’esito del tampone li mette entrambi fuorigioco per la partita contro la squadra di Eusebio Di Francesco.

I due calciatori sono asintomatici. Per entrambi è stato disposta immediatamente la quarantena a domicilio mentre gli altri tesserati presenti nel gruppo squadra, risultati per il momento negativi, saranno sorvegliati attentamente, in linea con le strette indicazioni del protocollo vigente. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, i due rinforzi di Pioli sempre più vicini

Una gara che i rossoneri devono necessariamente vincere per continuare a rimanere davanti. A due partite dalla conclusione del girone d’andata, il Milan vuole ottenere il titolo di campione d’inverno dopo aver comandato per lunghi tratti di questa stagione in classifica.

Due cattive notizie per Stefano Pioli che, a questo punto, con tutta probabilità perderà entrambi pure in occasione della partita contro l’Atalanta del 23 gennaio. Un match altamente complicato per i rossoneri, ai quali sono sufficienti 3 punti per concludere il girone d’andata davanti a tutti.

L’importanza di Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu è comunque capitale, come dimostrano i numeri. Insieme hanno segnato 5 reti e firmato 10 assist in queste prime 17 giornate di campionato.