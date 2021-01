Stefano Pioli aspetta Mandzukic e il Milan tratta ancora Tomori con il Chelsea: gli ultimi dettagli sulle operazioni di mercato dei rossoneri

Il Milan ha rotto gli indugi, il nuovo attaccante sarà Mario Mandzukic. I rossoneri non vogliono lasciare nulla di intentato nella corsa scudetto e hanno scelto l’ex Juventus come alternativa a Ibrahimovic per puntare al tricolore.

Per il Corriere dello Sport, il suo arrivo a parametro zero si concretizzerà nelle prossime ore. Stefano Pioli ha già dato il suo ok all’operazione e quindi Mandzukic diventerà a breve rossonero dopo aver trascorso gli ultimi mesi all’Al-Duhail.

La società continua a lavorare pure per la difesa. Fikayo Tomori da alcuni giorni è considerato la prima scelta per Pioli, in seguito all’infortunio di Simakan.

Milan, fiducia in Mandzukic e trattative con il Chelsea per Tomori

L’ex attaccante della Juventus dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo. Il croato, 35 anni a maggio, è ancora convinto di poter dare tanto nella sua nuova esperienza in Italia.

Curiosamente, racconta il Corriere dello Sport, l’attaccante aveva giocato contro il Milan la sua ultima partita da titolare in serie A. In quella gara indossò pure la fascia da capitano della Juventus. L’ultima presenza in campo di Mandzukic risale a marzo scorso ma ciò non spaventerebbe i rossoneri, orientati a riportarlo in Italia.

Fikayo Tomori arriverebbe al Milan invece in prestito. Il Chelsea vorrebbe inserire un riscatto di 30 milioni. Una cifra considerata fuori portata dai rossoneri, che ora stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, sta trattando per ottenere un prestito di 18 mesi e la possibilità di avvicinarsi alle richieste del club londinese dopo questo lasso di tempo.

Il Milan ha già chiuso l’operazione Meité con il Torino, spinge adesso per Mandzukic e Tomori che potrebbero essere quindi i prossimi due innesti in rosa per puntare allo scudetto.