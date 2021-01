Milan-Parma, c’è l’accordo per Conti: da superare l’ultimo ostacolo

Il Milan ed il Parma hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Andrea Conti in gialloblu, manca l’ultimo step.

La sessione invernale di calciomercato al momento non ha visto ancora squadra che si sono mosse in maniera considerevole, se non il Genoa che ha piazzato già colpi importanti come Strootman ed Onguene. Per il resto si chiacchiera tanto, diverse indiscrezioni che nelle prossime settimane andranno concretizzate.

Il Parma, come noto, è uno dei club che sta lavorando assiduamente per cercare di migliorare la rosa a disposizione del neo allenatore D’Aversa, e la ricerca del terzino è il primo punto sulla lista della dirigenza ducale.

Tanti i nomi fatti fino a questo momento, chiacchierate avviate ma per il momento ancora nessuna fumata bianca. C’è un nome, però, sul quale sembra che la squadra gialloblu si stia muovendo in maniera concreta e le prossime saranno cruciali.

Parma-Milan, c’è l’accordo per Conti: manca l’ultimo step

Andrea Conti, dopo diversi anni passati a rincorrere una svolta di carriera, è nuovamente in uscita dal Milan. Una storia mai sbocciata del tutto con l’ambiente rossonero, e cosi sembra che l’ex Atalanta sia pronto a cercare finalmente fortuna altrove.

Proprio il Parma è la squadra che è maggiormente interessata, e la trattativa è entrata nel vivo: tra i due club – come riporta Sportmediaset – è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento alla corte di D’Aversa.

Manca, però, l’ultimo step per concretizzare l’affare: lo stesso Conti, infatti, dovrà decidere se accettare la proposta del Parma e decidere di mettersi in gioco per salvare le sorti di una squadra in evidente difficoltà.

Nelle mente del terzino, però, resta forte anche l’ipotesi Fiorentina, destinazione preferita per Conti. Al momento il Parma è la squadra più vicina, e nelle prossime ore saranno decisive per capire la volontà definitiva del ragazzo.