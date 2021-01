Evitati guai peggiori per Antonio Conte. Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, sta bene: nessuna lesione per il cileno.

Può tirare, finalmente, un sospiro di sollievo Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter era in ansia, così come i tifosi, per un presunto infortunio di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, infatti, era uscito malconcio dalla gara di campionato contro la Juventus di Andrea Pirlo.

Infortunio Sanchez, le ultime sulle sue condizioni

Alexis Sanchez sta bene. Nulla di preoccupante, per fortuna, per l’attaccante cileno che aveva abbandonato il campo, dopo la gara vinta contro la Juventus, con qualche fastidio di troppo che aveva fatto preoccupare Antonio Conte ed i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo gli esami clinici di rito, qualsiasi tipo di lesione sembrerebbe scongiurata. Nulla di grave, quindi: solo un semplice affaticamento muscolare all’adduttore della gamba destra. Lo staff medico nerazzurro sta gestendo il caso per rimettere a disposizione dell’allenatore l’attaccante. Non è da escludere che possa recuperare definitivamente già per la prossima trasferta di campionato contro l’Udinese, in programma sabato alle ore 18:00.

