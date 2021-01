Doppia assenza pesante per il Milan nella prossima gara di campionato. Il Giudice Sportivo ne ha squalificati due.

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastandrea ha diramato le proprie decisioni, relative all’ultima giornata di Serie A 2020/2021, in materia di squalifiche. Il Milan, impegnato nel prossimo match di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali. I rossoneri, infatti, dopo l’ultimo match contro il Cagliari, vinto grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, hanno rimediato una doppia squalifica.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, gli squalificati

Stefano Pioli, dopo aver finalmente sfollato l’infermeria di Milanello, deve fare i conti, adesso, con una doppia squalifica che rimanda i suoi in emergenza. Il tecnico dei rossoneri, infatti, dovrà fare a meno di due dei principali calciatori della rosa a sua disposizione. A deciderlo è stato il Giudice Sportivo dopo le sanzioni comminate ai rossoneri durante il match contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Previsto un turno di squalifica per Saelemaekers dopo la doppia ammonizione nel posticipo del lunedì sera contro i sardi; una giornata di stop anche per Romagnoli che era in diffida ed è stato ammonito nel corso dell’ultimo match. Entrambi saranno out per la sfida contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18:00.

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMAGNOLI Alessio (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la top 11 della giornata 18: Inter e Napoli dominano a suon di tris