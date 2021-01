Ottime notizie per l’Inter ed Antonio Conte, l’allenatore nerazzurro pronto a recuperare uno dei suoi attaccanti.

In casa Inter c’è grande entusiasmo. La vittoria contro la Juventus ha dato modo a tutto l’ambiente nerazzurro di poter finalmente godere di un successo importante. Dopo la delusione post Champions, il clima è tornato su alte frequenze.

La speranza, ovviamente, è quella di poter tenere il passo e provare ad inseguire costantemente il sogno Scudetto. Col Milan sembra una battaglia destinata a durate da qui alla fine della stagione, ma in casa Inter resta grande fiducia.

Buone notizie, tra l’altro, arrivano anche dall’infermeria, spesso ingolfatasi negli scorsi mesi. Un sorriso per Antonio Conte, che potrebbe recuperare in brevissimo tempo uno dei suoi giocatori.

Inter, Conte tira un sospiro di sollievo: novità su Alexis

La notizia, infatti, arriva proprio dall’infermeria. Le condizioni di Alexis Sanchez, infatti, avevano destato qualche preoccupazione nell’immediato post partita del match contro la Juventus.

La verità, di fatto, è che il tutto dovrebbe risolversi in maniera molto più semplice di quanto sembrava. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il cileno sarebbe stato vittima di un affaticamento muscolare.

Niente di grave, insomma, per l’attaccante nerazzurro che non dovrebbe patire particolari problemi da qui ai prossimi giorni. L’obiettivo dello staff medico, che si occuperà di lui in maniera costante, sarà quello di renderlo disponibile per Conte per l’impegno di sabato prossimo contro l’Udinese.