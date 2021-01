Clamoroso Roma, sotto con lo Spezia: i tifosi chiedono la testa di Fonseca

La Roma è sotto tra le mura amiche contro lo Spezia di Italiano. Tifosi inferociti sui social, ora chiedono l’esonero di Fonseca.

La sfida di Coppa Italia di stasera, che vede clamorosamente la Roma sotto in casa contro lo Spezia, sta facendo ovviamente rumore sui social. Uno 0-2 poco pronosticabile, e che sta scatenando la rabbia dei tifosi sui social.

Lo Spezia, ovviamente, rappresenta un avversario più che alla portata della compagine giallorossa, e proprio per questo non l’avvio shock dei capitolini (sotto con le reti di Galabinov e Saponara), sta facendo storcere il naso un po’ a tutti.

La squadra non sta rispondendo sul campo, ma tra i primi indiziati per questa clamorosa debacle (momentanea) in Coppa c’è anche l’allenatore. Chiaro che Fonseca, appunto, abbia puntato addosso i riflettori della critica.

Roma sotto con lo Spezia, rabbia dei tifosi su Fonseca

La rabbia social dei tifosi è tutta rivolta nei confronti di Fonseca, reo di essere il primo artefice di questa difficile situazione. Dopo la sconfitta nel derby, insomma, l’ultima cose che i tifosi giallorossi si aspettavano è proprio essere sotto in Coppa Italia contro lo Spezia.

Ci si aspettava, di contro, una reazione d’orgoglio che nei fatti non c’è stata. E cosi su Twitter tantissimo chiedono, adesso l’esonero del tecnico giallorosso. La revoca della fiducia a Fonseca, è questo il trend topic di questi minuti.

Italiano è avanti ma cambia.

