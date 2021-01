Il Milan sembra aver chiuso per un altro acquisto, dopo Mandzukic un difensore in grado di rinforzare la rosa di Pioli.

Il mercato del Milan continua ad essere tremendamente caldo, soprattutto in queste ore dove è ormai ufficiale l’arrivo di Mandzukic ed la dirigenza sta lavorando anche su altri profili. Il tutto, ovviamente, per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

Nomi caldi ce ne sono, e su uno sembra davvero che il club sia pronto a chiudere nelle prossime ore. Si tratta di Fikayo Tomori, difensore del Chelsea che il Milan avrebbe indentificato come rinforzo ideale.

Il club rossonero è ormai arrivato ad un punto decisivo della trattativa con il Chelsea, e nelle prossime ore il tutto dovrebbe essere ratificato e posto nero su bianco. Un acquisto che andrebbe a rinforzare un reparto falcidiato ed in costante sofferenza.

Milan, si chiude per Tomori: le cifre

Milan e Chelsea avrebbero ormai raggiunto l’accordo per Fikayo Tomori, come rivelato anche dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano. Si andrebbe a chiudere la trattativa con un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Una scelta forte da parte del club rossonero, che dunque mettere in preventivo quello che potrebbe essere un acquisto definitivo ed importante per l’immediato futuro. Il tutto, ovviamente, legato anche a quelli che saranno i risultati a fine stagione.

Il giocatore inglese dovrebbe arrivare a Milan entro la prossima settimana, per svolgere le visite mediche e cominciare la sua nuova avventura con la maglia rossonera.