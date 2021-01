Milan e Inter sono le uniche due squadre che possono ambire al titolo di campione d’inverno: cosa prevede il regolamento a parità di punti

La sfida è lanciata, la Serie A sembra essere un affare tutto milanese: Milan e Inter ad una giornata dalla fine del girone di andata sono le favorite per lo scudetto. Rossoneri in testa con 43 punti, nerazzurri secondi con 40, le altre ritardate anche se Juventus, Napoli e Atalanta devono recuperare una partita. Non basteranno però altri tre punti per insidiare le due milanesi in testa alla classifica prima del giro di boa.

Ma cosa succederebbe se Milan e Inter finissero a parità di punti? A chi andrebbe il titolo platonico di campione d’inverno? Nel derby si imposero i rossoneri ma questo non basta a Pioli per conquistare il primato perché il regolamento a metà campionato è diverso da quello di fine anno. In quest’ultimo caso la prima cosa che si guarda sono gli scontri diretti, nel primo conta invece la differenza reti.

Campione d’inverno, Milan o Inter: a parità di punti conta la differenza reti

Così, nonostante i tre punti di vantaggio e la vittoria nel derby, il Milan non è ancora campione d’inverno. Al momento la differenza reti premia la squadra di Conte: l’Inter ha segnato 45 gol e ne ha subiti 23 con una differenza di +22. I rossoneri sono due gol dietro (+20) frutto dei 39 gol fatti e dei 19 subiti.

Insomma, stando così le cose in caso di arrivo a pari punti, sarebbe l’Inter a laurearsi campione d’inverno. Al Milan però basterà un punto per conservare il primato o anche una sconfitta con i nerazzurri che non vincono.

Queste quindi le combinazioni:

Milan campione d’inverno se:

Vince o pareggia

Perde ma l’Inter non vince contro l’Udinese

Inter campione d’inverno se: