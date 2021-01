Nell’elenco dei convocati diramato da Pirlo per la Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli, manca Demiral. Reparto arretrato ai minimi termini per i bianconeri

L’assegnazione del primo trofeo stagionale si avvicina: domani Juventus e Napoli si contenderanno la Supercoppa Italiana e non ci sarà Demiral tra i bianconeri. Il difensore, pare per un nuovo infortunio di natura muscolare, non risulta nell’elenco dei convocati diramato da mister Andrea Pirlo.

Un appuntamento da non sbagliare per i bianconeri che vogliono cancellare la pesante sconfitta in campionato contro l’Inter, ma neppure per gli azzurri desiderosi di portare un altro titolo a casa dopo la Coppa Italia della passata stagione. Motivazioni alle stelle, insomma, per entrambi i club che, è doveroso ricordarlo, ancora non si sono affrontati in questa annata, causa lo slittamento del match d’andata in campionato per note le questioni legate al Covid.

Juventus, l’assenza di Demiral si fa sentire: coperta corta in difesa contro il Napoli

Senza Demiral, il tecnico della Juventus dovrà fare di necessità virtù, potendo contare solo su Chiellini e Bonucci come centrali di ruolo e con Danilo pronto a ricoprire nuovamente questo ruolo, abbandonando l’esterno. Per il resto, nell’elenco di Pirlo figurano solo giovani nel pacchetto arretrato, considerando anche le assenze di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt.

A questo punto, Pirlo, per la gara del ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’ di domani sera, potrebbe varare una Juventus a trazione anteriore. L’idea già balenava nella mente del tecnico dopo la battuta d’arresto in campionato, ma adesso sembra una necessità. Possibile, contro il Napoli, vedere un 3-5-2 con Chiellini-Bonucci-Danilo dietro e Kulusevski e Chiesa sulle corsie di centrocampo.