Kulusevski e Chiesa in campo contemporaneamente: potrebbe essere questa la nuova mossa tattica di Pirlo per il tentativo di rinascita dei bianconeri in vista della seconda parte di stagione

Kulusevski e Chiesa insieme: Pirlo studia il nuovo piano tattico e si prepara a rivoluzionare la Juventus in vista della seconda parte di stagione. Bianconeri chiamati alla rimonta e a una svolta definitiva per cercare di riaccendere la lotta scudetto.

Occhio, però, all’attuale posizione in classifica: se il campionato finesse oggi, la Juventus sarebbe fuori anche dalla prossima Champions League. Pirlo dovrà cercare di rientrare in corsa per lo scudetto, ma dovrà tassativamente centrare almeno il 4° posto e limitare i danni in maniera totale.

Kulusevski e Chiesa: così cambierà la Juventus

Nell’ultima parte di gara contro l’Inter, Kulusevski e Chiesa sono stati schierati contemporaneamente nella stessa fascia, dando l’idea di confusione e idee tattiche ancora in totale rodaggio. Tuttavia, come accennato, non è escluso che Pirlo decida di ribaltare la Juventus affidando contemporaneamente una maglia da titolare sia a Chiesa sia a Kulusevski.

Come saranno schierati in campo? Kulusevski potrebbe partire da destra, mentre Chiesa da sinistra, con Ramsey escluso. L’ex Parma potrebbe accendere lo sprint offensivo sulla corsia di destra, dando la possibilità a Chiesa di pungere sul settore mancino. Una doppia arma offensiva che andrà registrata sul piano dell’equilibrio difensivo, equilibrio che continua a mancare a prescindere anche con l’utilizzo di Ramsey in posizione decentrata.