Pubblicata la top 11 ufficiale della UEFA per la scorsa edizione della Champions League, a rappresentare la Serie A solo Cristiano Ronaldo.

Dopo più di un mese e quasi 6 milioni di voti spartiti fra 50 candidati, ha finalmente visto la luce il Team of the Year 2020. Una formazione, quella proposta dalla UEFA, come sempre fortissima, ma riguardo la quale non manca il solito carico di polemiche.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Prima cosa da notare è come l’Italia ricopra un ruolo molto marginale, con il solo Ronaldo a rappresentare il nostro campionato e nessun azzurro fra i migliori. Per CR7 si tratta della quindicesima presenza, cifra incredibile. Incredibile, per alcuni addirittura inspiegabile, è anche la presenza per la dodicesima volta consecutiva dell’altro marziano, Lionel Messi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ostaggio ingaggi e mercato insufficiente

Formazione offensiva, con molto Bayern Monaco e i soliti fenomeni

Per il resto la squadra è schierata con un 4-2-3-1 che vede il dominio dei giocatori del Bayern Monaco (neanche questa una sorpresa). Si parte con Neuer in porta; Kimmich, Ramos, Van Dijk e il canadese Alphonso Davies da destra a sinistra in difesa; Thiago Alcantara e Kevin De Bruyne vanno a formare un centrocampo che trabocca qualità; infine Ronaldo, Messi e Neymar alle spalle del cecchino Lewandowski per un attacco che sulla carta fa paura.

Con la stagione 2021 in corso si aspetta di scoprire se qualche talento è pronto a salire di livello e farsi largo fra i fenomeni che da anni dominano la scena.