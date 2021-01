Hakimi è il fulcro dello scambio che porterebbe l’Inter a risolvere parte dei problemi finanziari e il Real Madrid parte di quelli di rosa.

Al suo primo anno in Serie A, Achraf Hakimi è reduce da un incredibile girone di andata, con 6 gol e 4 assist all’attivo si sta giocando il titolo di miglior terzino del campionato con il “cugino” Theo Hernandez.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’operazione che ha portato la freccia marocchina in nerazzurro è stata costosa: il Real Madrid, proprietaria del cartellino, ha richiesto infatti il pagamento di 40 milioni di € più 5 di bonus. Voci non confermate parlano della possibilità che l’Inter non abbia ancora saldato i conti con i blancos, e che proprio il mancato pagamento abbia aperto le porte ad una trattativa di mercato clamorosa.

La “pazza idea” in arrivo dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pioli sorride: dopo Mandzukic è fatta per un altro colpo

Secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, Florentino Perez avrebbe proposto un accordo allo stesso tempo scandaloso e risolutivo per entrambe le parti in gioco. Il Real Madrid sarebbe pronto ad annullare il debito dei nerazzurri e ad aggiungere addirittura 30 milioni di €, il tutto al fine di portare in Spagna colui che è stato selezionato come erede di Karim Benzema, l’attuale numero 10 del biscione, Lautaro Martinez. Una proposta si clamorosa ma possibilmente equa, la palla passa ora a Marotta, che avrà sicuramente di che riflettere.