Cuadrado è risultato negativo all’ultimo tampone e sarà incluso nell’elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Napoli.

Cuadrado è guarito: buone notizie per Andrea Pirlo in vista della finale di Supercoppa contro il Napoli in programma questa sera a Reggio Emilia. Dopo la positività al Covid-19 riscontrata nelle scorse settimane, l’esterno colombiano è risultato negativo all’ultimo tampone.

Come confermato dal comunicato ufficiale della Juventus, Cuadrado sarà arruolabile per il match di questa sera contro i partenopei. Da valutare le mosse di Pirlo: la sensazione è che il colombiano si accomoderà inizialmente in panchina.

