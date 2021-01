Il Milan è sempre più vicino all’acquisto di Tomori dal Chelsea. Con gennaio che si appresta già ai suoi sgoccioli, il calciomercato invernale non ha ancora regalato colpi altisonanti. Tuttavia, il Milan non lascerà terminare la sessione senza aver portato a causa il difensore di cui ha bisogno per rinforzare il reparto arretrato. La scelta è ricaduta su Fikayo Tomori del Chelsea. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i due club sono vicini alla chiusura dell’accordo sulla base del prestito per sei mesi. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Milan-Tomori, la firma può arrivare già domani

Ciò che manca chiaramente sono le firme. L’accordo di base, infatti, è stato stipulato ma si lavora sui dettagli, ovvero sui bonus e sull’entità del diritto di riscatto, che al momento si aggira sui 20 milioni di euro. Se tutto dovesse procedere regolarmente, senza sorprese, entro domani potrebbe anche arrivare l’attesa firma.

Il calciatore è pronto a salire in aereo in direzione Milano, per essere a disposizione di Pioli magari già per la sfida contro l’Atalanta.