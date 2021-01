Alle 21 luci accese al Mapei Stadium di Reggio Emilia, scendono in campo Juventus e Napoli per la Supercoppa italiana.

Dopo polemiche, sentenze e partite mai giocate (per il momento) finalmente Juventus e Napoli si ritrovano sul rettangolo di gioco. Ci si gioca la Supercoppa italiana, trofeo che apre il 2021 e che ovviamente vedrà in campo due acerrimi nemici. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

