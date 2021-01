Gattuso messo sotto processo dopo la sconfitta in Supercoppa e c’è chi definisce assurda la firma sul rinnovo

Un rigore sbagliato, due miracoli del portiere avversario e appena tre tiri in porta presi nell’arco di novanta minuti. La sintesi di Juventus-Napoli potrebbe dare l’impressione di una squadra che ha retto il campo e avrebbe meritato qualcosa in più, invece l’indomani della Supercoppa si parla di altro.

Si parla di un Napoli che è sceso in campo pensando troppo a non prenderle, con Insigne sacrificato a fare il terzino e tutti gli undici dietro al linea della palla. Il piano di Gattuso è riuscito a limitare la Juve ma poi Szczesny e Ronaldo (con la complicità del rigore sbagliato da Insigne) hanno indirizzato la gara sulla sponda bianconera.

Napoli, processo a Gattuso: niente rinnovo e addio

Ed allora restano le critiche all’allenatore calabrese, ‘colpevole’ di non aver provato a vincerla la partita. Un’accusa che fa il paio con quelle delle scorse settimane quando la squadra attraversava un momento di preoccupante involuzione.

Sui social il grido è quasi unanime: Gattuso non merita il rinnovo con il Napoli. Qualcuno parla di decisione “assurda”, altri lo definiscono un allenatore “mediocre” e c’è chi ha la soluzione: “Vada ad allenare i ragazzini”. Insomma, il ko di Reggio Emilia ha riacceso il caos intorno a Gattuso.

Che poi non sono manco tanto arrabbiato nè per la sconfitta nè per il rigore, quello che mi preoccupa di più è Gattuso. Stiamo dicendo da mesi “ora dopo questa partita sicuramente capirà” “non fa niente se non facciamo una bella partita basta che vinciamo” ecco i risultati — Mattia🦥 (@itzzzmat) January 21, 2021

Gattuso# I sostenitori del gabibbo ex rossonero che lo rimpiangono ancora oggi per aver (per fortuna) lasciato il Milan, sono serviti. Persona per bene e squisita ma come come tecnico è una “cippa-galattica”. — alexbrambati@tiscali.it (@alexbrambatiti1) January 21, 2021

Grande uomo Gattuso, grande persona, ma le idee di gioco non mi soddisfano e i giocatori del @sscnapoli hanno dimostrato di saper fare di meglio. Ritengo vitale e necessario un cambio in panchina per la prossima stagione.#Gattuso #Napoli #JuveNapoli #PS5Supercup @ADeLaurentiis pic.twitter.com/R4zJBGQqsf — Angelo Scipione (@AngeloScipione) January 21, 2021

Caro Gennaro Gattuso. Smettila di allenare le squadre di professionisti, vai ad allenare i ragazzini, fidati.

Sarebbe il posto giusto per un grande uomo come te, far crescere i ragazzi e insegnarli a diventare uomini e calciatori. — Proprio lui! 🔴⚫🔴⚫🔴 (@ilpopu) January 21, 2021