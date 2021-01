Lazio, il nuovo ruolo di Correa e la conferma di Muriqi

Dopo le recenti settimane di stop, la Lazio si prepara a riabbracciare definitivamente Correa. Simone Inzaghi potrebbe schierarlo anche in un nuovo ruolo.

La Lazio ritrova Correa e si prepara a una seconda parte di stagione d’assoluta protagonista. Biancocelesti a caccia di conferme per tentare il nuovo aggancio al 4° posto. Out Luis Alberto per almeno 10 giorni, come sottolineato da Simone Inzaghi, Correa potrebbe essere utilizzato nel ruolo dello spagnolo.

Una nuova posizione in campo per sopperire all’assenza di Luis Alberto: Correa potrebbe svariare sul tutto il fronte offensivo facendo da raccordo tra centrocampo e attacco. Qualità, abilità nell’uno contro uno e imprevedibilità: ecco perchè l’argentino sarebbe il candidato ideale per sostituire Luis Alberto nel ruolo di mezz’ala-trequartista.

Il nuovo ruolo di Correa e la conferma di Muriqi

Come accennato, Correa potrebbe cambiare ruolo e aiutare la nuova organizzazione tattica biancoceleste orfana di Luis Alberto per circa 10 giorni. Il centrocampista spagnolo potrebbe alzare bandiera bianca anche in vista della prossima partita contro l’Atalanta.

Massima fiducia in Correa, ma anche su Muriqi, attaccante pronto a conquistare la totale fiducia di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha ribadito la sua stima nei confronti dell’attaccante kosovaro, il quale avrà modo di ritagliarsi costantemente il suo spazio nella seconda parte della stagione.